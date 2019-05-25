Эксперт рассказал о пользе сетей 5G для России

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков рассказал о преимуществах развертывания сетей 5G в России.

«Первое — это очень высокая скорость передачи данных от базовых станций к абонентам. Даже на сегодняшний момент в Москве есть базовые станции, которые находятся на пределе своих возможностей в части пропускной способности, поскольку все большее количество людей сегодня используют сервисы, предполагающими тяжелый контент», — сказал он.

5G также позволит создать выделенные сети для отдельных отраслей или задач с гарантированными параметрами работы, пишет «РИА Новости».

Еще одним преимущество сетей 5G является то, что они смогут обеспечить низкую задержку от момента передачи до момента получения информации.

«Данное свойство является критичным, например, для самоуправляемых транспортных средств, создания промышленного производства с использованием роботов, удаленной хирургии и удаленной диагностики в медицине», — добавил Марков.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах конференции ЦИПР-2019 в Иннополисе заявил, что отказ от выделения наиболее привлекательного для 5G частотного диапазона 3,4—3,8 ГГц, на который ориентируются крупнейшие мировые производители оборудования, повлечет удорожание устройств и сервисов для пользователей.