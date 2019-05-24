Конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге.



Также конгресс IIHF утвердил проведение ЧМ-2024 в двух чешских городах — Праге и Остраве. В 2025 году турнир состоится в Швеции и Дании, сообщает IIHF.



Ранее стало известно, что к 2023 году в Санкт-Петербурге будет построена новая арена, вмещающая 21,5 тысячи зрителей на матчах.



Напомним, что накануне сборная России по хоккею обыграла национальную команду США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии. В полуфинале турнира Россия сыграет с командой Финляндии.

