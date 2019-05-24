Новости спорта

12:25 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

11:59, 24.05.2019 1
Конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
Фото: fhr.ru

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

Также конгресс IIHF утвердил проведение ЧМ-2024 в двух чешских городах — Праге и Остраве. В 2025 году турнир состоится в Швеции и Дании, сообщает IIHF.

Ранее стало известно, что к 2023 году в Санкт-Петербурге будет построена новая арена, вмещающая 21,5 тысячи зрителей на матчах.

Напомним, что накануне сборная России по хоккею обыграла национальную команду США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии. В полуфинале турнира Россия сыграет с командой Финляндии.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:08
    Когда же в Казани проведут?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров