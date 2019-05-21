В Лондоне представили смартфоны Honor 20, 20 Lite и 20 Pro

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Собренд китайской компании Huawei — Honor — презентовал в Лондоне два новых смартфона Honor 20, Honor 20 Lite и Honor 20 Pro. Информация о новинках появилась в Twitter компании.



Honor 20 получил 6,26-дюймовый дисплеем с разрешением Full HD+, батарею на 3750 мАч, сканер отпечатков на боковой грани телефона. Также он оборудован фронтальной камерой на 32 Mп и основной четверной камерой на 48, 12, 16 и 2 Мп.

Honor 20 Pro также имеет те же дисплей, сканер отпечатков и камеры, за исключением увеличенной батареи на 4000 мАч.

Honor 20 Lite оборудован экран диагональю 6,21 дюйма, фронтальной камерой на 32 Мп и основной тройной камерой на 24 Мп.



За Honor 20 попросят от €499, за Honor 20 Pro — от €599, за Honor 20 Lite — €299.

Ранее сообщалось, что россияне начали распродавать смартфоны Huawei на фоне разрыва отношений компании с Google.