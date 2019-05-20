Huawei продолжит обслуживание своих устройств после разрыва отношений с Google

Китайская компания Huawei продолжит обновлять систему безопасности своих устройств, реализованных по всему миру.

«Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру», — приводит заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что американская компания Google прекращает бизнес-сотрудничество с китайской корпорацией Huawei.

Причиной разрыва отношений стало то, что Huawei была внесена в черный список правительства США. Американская сторона обвинила компанию в получении спонсирования от властей Китая, а также в техническом шпионаже.