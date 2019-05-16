«Транснефть» готова компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Компания «Транснефть» готова компенсировать реальный ущерб от некачественной нефти в нефтепроводе «Дружба».

«(«Транснефть», — прим. ред.) занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак, его цитирует «РИА Новости».



Напомним, что проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. Самарский районный суд арестовал на 2 месяца еще четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Накануне заочно были арестованы еще два человека.



Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил, что некачественная нефть из нефтепровода «Дружба» может быть реализована с дисконтом.

