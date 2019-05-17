Игрок сборной Финляндии Сакари Маннинен стал новичком «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» и «Йокерит» произвели обмен. В уфимский клуб перешел нападающий сборной Финляндии Сакари Маннинен. Финская команда получила денежную компенсацию и права на хоккеистов Хенрика Боргстрема и Миро Хейсканена, выступающих в НХЛ.

Спортивный директор «юлаевцев» Василий Чижов прокомментировал обмен:



— Просмотрели массу кандидатур: и североамериканцев, и европейцев. При этом понимали, что в первое звено лучше взять скандинава. Критерии отбора очень высокие. Конечно, он должен соответствовать уровню Умарка и Хартикайнена. Сакари Маннинен был вторым бомбардиром в «Йокерите», также стабильно играет за сборную Финляндии. Сейчас тоже очень успешно выступает на нынешнем чемпионате мира.

Также в его пользу говорит, что он вошел в лучший хоккейный возраст. Сакари быстр, техничен, очень умный игрок и, что немаловажно, успевает отработать в обороне. Очень уверенно, настойчиво играет на «пятаке». Еще важное качество — снайпера. Для центрального очень много забивает.

По обмену на Маннинена работали вместе с тренерским штабом команды. Они озвучили рекомендации, узнавали по своим каналам про игрока. И все вместе приняли окончательное решение во время чемпионата мира. Сакари очень результативен. Его игра вселила в нас уверенность в правильности наших действий, — приводит слова Чижова официальный сайт уфимского клуба.

Сакари Маннинен родился 10.02.1992 в финнском Оулу. Рост — 170 см, вес — 71 кг. Игровая карьера: «Карпят» (2013—2015), ХПК (2015—2017), «Эребру» (2017/18), «Йокерит» (2018/19).

Достижения: чемпион Финляндии (2014/15), бронзовый призер чемпионата Финляндии (2015/16), участник Олимпийских игр (2018), участник чемпионата мира (2018, 2019).



В КХЛ провел 68 матчей, набрал 50 (22+28) очков при показателе полезности «+11», набрал 16 минут штрафа.

