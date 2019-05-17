Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году — СМИ

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Многоцелевая атомная подлодка «Казань» не будет сдана Военно-морскому флоту России в 2019 году из-за необходимости доработки вспомогательных систем.



«Выполнить все это до конца года абсолютно невозможно. Не исключено, что на это уйдет и весь 2020 год и «Севмаш» сможет передать «Казань» флоту только в 2021 году», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По словам собеседника агентства, с начала года подлодка стоит на «Севмаше» для технического обслуживания и устранения замечаний.



В Объединенной судостроительной корпорации информацию о сроках сдачи подлодки флоту комментировать не стали.



Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что подлодка «Казань» будет передана ВМФ в конце 2019 года. По данным СМИ, в 2020 году подлодка впервые выстрелит гиперзвуковой ракетой «Циркон».

