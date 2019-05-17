Boeing заявил о завершении обновления ПО для 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

Американский концерн Boeing завершил обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, сообщает «Интерфакс».

Но федеральное авиационное управление США запросило у Boeing новые данные. Ведомство интересуют сведения о том, как пилоты пользуются системой управления самолетом в зависимости от той или иной ситуации во время полета после обновления ПО.

Напомним, по итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль американской компании Boeing составила $2,15 млрд, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 MAX. Так, в результате крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа.

