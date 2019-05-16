Фигурантка дела о пожаре в «Зимней вишне» Судденок частично признала вину

Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок в суде признала, что не приняла все меры для предотвращения трагедии в кемеровском торговом центре в марте 2018 года.

«Признаю, что упустила контроль посещения инструктажа персоналом, не убедилась, что все сотрудники посещают на сто процентов программы обучения действиям в подобных ситуациях. Признаю, что не приняла все меры», — приводит слова Судденок «РИА Новости».



Еще четверо фигурантов дела — охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин свою вину признавать отказались, передает «Интерфакс».



Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек. Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» было направлено в суд в середине апреля этого года.

