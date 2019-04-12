Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, оно направлено в суд.

Фигурантами дела являются директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, технический директор указанного общества Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя Вишня» Надежда Судденок, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры.

.Также обвинение было предъявлено двум сотрудникам ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину, охраннику ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Сергею Антюшину, начальнику караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Сергею Генину.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».