Суд решил отправить под домашний арест еще одного обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе

15 мая Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД Салавату Галиеву, который был начальником УВД Кармаскалинского района, сообщает «Вести-Башкортостан».

Экс-полицейского отправили под домашний арест. В СИЗО он провел около полугода.

Напомним, ранее правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении одного из трех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе Павла Яромчука.

Дело возбуждено за ложные сведения о тяжелом заболевании. Речь идет о статье 294 УК РФ.