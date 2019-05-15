Суд решил отправить под домашний арест еще одного обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе
15 мая Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД Салавату Галиеву, который был начальником УВД Кармаскалинского района, сообщает «Вести-Башкортостан».
Экс-полицейского отправили под домашний арест. В СИЗО он провел около полугода.
Напомним, ранее правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении одного из трех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе Павла Яромчука.
Дело возбуждено за ложные сведения о тяжелом заболевании. Речь идет о статье 294 УК РФ.
Справка
Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
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