Социальные объекты в России начнут строить из дерева

Министерство промышленности и торговли России предложило установить квоту до 30% для деревянного домостроения при возведении социальных объектов — школ, детсадов, поликлиник и больниц — по госзаказу.



На данный момент вопрос прорабатывается в ведомстве, рассказал «Известиям» замглавы министерства Виктор Евтухов.

«Пока в количественном отношении использование деревянных конструкций невелико по сравнению с другими строительными материалами. В среднем в России доля деревянного домостроения при возведении соцобъектов составляет около 10%», — сообщил он.

К 2025 году Минпромторг планирует также расширить применение деревянных конструкций в жилищном строительстве — до 20% (примерно 24 млн кв. м). Речь идет как о малоэтажных, так и о многоэтажных зданиях.