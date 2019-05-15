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Социальные объекты в России начнут строить из дерева

03:31, 15.05.2019
Социальные объекты в России начнут строить из дерева
Фото: torange.biz

Министерство промышленности и торговли России предложило установить квоту до 30% для деревянного домостроения при возведении социальных объектов — школ, детсадов, поликлиник и больниц — по госзаказу.

На данный момент вопрос прорабатывается в ведомстве, рассказал «Известиям» замглавы министерства Виктор Евтухов.

«Пока в количественном отношении использование деревянных конструкций невелико по сравнению с другими строительными материалами. В среднем в России доля деревянного домостроения при возведении соцобъектов составляет около 10%», — сообщил он.

К 2025 году Минпромторг планирует также расширить применение деревянных конструкций в жилищном строительстве — до 20% (примерно 24 млн кв. м). Речь идет как о малоэтажных, так и о многоэтажных зданиях.

Недвижимость
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