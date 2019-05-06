АвтоВАЗ запатентовал дизайн нового поколения Lada 4x4

ПАО «АвтоВАЗ» в конце апреля запатентовал дизайн новой модели внедорожника, который, как предполагается, придет на смену нынешней Lada 4x4. Патент появился в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).



Внешне автомобиль напоминает концепт-кар Lada 4x4 Vision, который был представлен на Московском международном автосалоне MIAS-2018, пишет РБК.

Тогда точных данных о новом автомобиле не было, однако разработчики отметили, что машина построена на особом шасси длиной 4,2 метра.

Напомним, ранее Lada 4x4 признали лучшим компактным внедорожником в Германии.

