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Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

23:31, 28.04.2019
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Фото: pixabay.com

Шведские ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти.

Исследователи около десяти лет наблюдали за питанием людей в возрасте 70 лет. Некоторые из них, у которых наблюдался высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ), умирали на 50 процентов чаще. Эти вещества как раз содержатся в рыбе, а также в мясе и молочных продуктах, сообщает MedicalXpress.

Ранее ученые из медицинского центра Чикаго сообщили, что рыба способна значительно замедлить старение мозга. Они сделали вывод, что употребление рыбы в пищу не реже одного раза в неделю способствует снижению риска развития признаков болезни Альцгеймера.

Общество
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