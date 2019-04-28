Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти.

Исследователи около десяти лет наблюдали за питанием людей в возрасте 70 лет. Некоторые из них, у которых наблюдался высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ), умирали на 50 процентов чаще. Эти вещества как раз содержатся в рыбе, а также в мясе и молочных продуктах, сообщает MedicalXpress.

Ранее ученые из медицинского центра Чикаго сообщили, что рыба способна значительно замедлить старение мозга. Они сделали вывод, что употребление рыбы в пищу не реже одного раза в неделю способствует снижению риска развития признаков болезни Альцгеймера.

