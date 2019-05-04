УГМК полностью остановил работу завода «Электроцинк» во Владикавказе
Владикавказский завод «Электроцинк» сообщил о полной остановке технологических процессов. Еще несколько дней будет продолжаться отгрузка продукции.
«С 1 мая персонал завода, незадействованный в консервации и получивший уведомления о сокращении, будет переведен в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка. 31 мая трудовые договоры с работниками "Электроцинка" будут расторгнуты, им будут выплачены компенсации в объёме, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в сообщении предприятия.
С территории владикавказского предприятия на Челябинский цинковый завод отгружено 23 тысячи тонн первичного сырья — сульфидного цинкового концентрата. На медеплавильные предприятия Урала отгружено 38,2 тысячи тонн товарного клинкера и около 24 тысяч тонн продуктов незавершенного производства (НЗП) и оборотных материалов, проведена выгрузка остатков серной кислоты из оборудования и хранилищ сернокислотного цеха.
Напомним, что в октябре 2018 года на «Электроцинке» произошел крупный пожар, который вернул в повестку тему о вредном влиянии предприятия на экологию Северной Осетии. В итоге власти республики и УГМК, в структуру которого входит завод, договорились о закрытии производства.
Справка
"Электроцинк" – в прошлом крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа, находится под управлением УГМК с декабря 2003 года. Основная продукция завода — цинк, свинец, кадмий и серная кислота.
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