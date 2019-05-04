УГМК полностью остановил работу завода «Электроцинк» во Владикавказе

Владикавказский завод «Электроцинк» сообщил о полной остановке технологических процессов. Еще несколько дней будет продолжаться отгрузка продукции.

«С 1 мая персонал завода, незадействованный в консервации и получивший уведомления о сокращении, будет переведен в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка. 31 мая трудовые договоры с работниками "Электроцинка" будут расторгнуты, им будут выплачены компенсации в объёме, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в сообщении предприятия.

С территории владикавказского предприятия на Челябинский цинковый завод отгружено 23 тысячи тонн первичного сырья — сульфидного цинкового концентрата. На медеплавильные предприятия Урала отгружено 38,2 тысячи тонн товарного клинкера и около 24 тысяч тонн продуктов незавершенного производства (НЗП) и оборотных материалов, проведена выгрузка остатков серной кислоты из оборудования и хранилищ сернокислотного цеха.

Напомним, что в октябре 2018 года на «Электроцинке» произошел крупный пожар, который вернул в повестку тему о вредном влиянии предприятия на экологию Северной Осетии. В итоге власти республики и УГМК, в структуру которого входит завод, договорились о закрытии производства.