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УГМК полностью остановил работу завода «Электроцинк» во Владикавказе

17:39, 04.05.2019
УГМК полностью остановил работу завода «Электроцинк» во Владикавказе
Фото: electrozink.ugmk.com

Владикавказский завод «Электроцинк» сообщил о полной остановке технологических процессов. Еще несколько дней будет продолжаться отгрузка продукции.

«С 1 мая персонал завода, незадействованный в консервации и получивший уведомления о сокращении, будет переведен в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка. 31 мая трудовые договоры с работниками "Электроцинка" будут расторгнуты, им будут выплачены компенсации в объёме, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в сообщении предприятия.

С территории владикавказского предприятия на Челябинский цинковый завод отгружено 23 тысячи тонн первичного сырья — сульфидного цинкового концентрата. На медеплавильные предприятия Урала отгружено 38,2 тысячи тонн товарного клинкера и около 24 тысяч тонн продуктов незавершенного производства (НЗП) и оборотных материалов, проведена выгрузка остатков серной кислоты из оборудования и хранилищ сернокислотного цеха.

Напомним, что в октябре 2018 года на «Электроцинке» произошел крупный пожар, который вернул в повестку тему о вредном влиянии предприятия на экологию Северной Осетии. В итоге власти республики и УГМК, в структуру которого входит завод, договорились о закрытии производства.

Справка

"Электроцинк" – в прошлом крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа, находится под управлением УГМК с декабря 2003 года. Основная продукция завода — цинк, свинец, кадмий и серная кислота.

ПромышленностьБизнес
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