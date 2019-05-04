Канадские ученые рассказали о пользе шашлыка для здоровья

При умеренном потреблении шашлыка организм получит дополнительную пользу натуральных антиоксидантов. Об этом заявили ученые из университета Западного Онтарио.

Согласно опубликованным данным, маринованное мясо повышает уровень содержания антиоксидантных веществ, которые могут защитить организм от развития воспалений и даже рака.

Отмечается, что маринады, содержащие специи, травы, чеснок, мед, красный перец, лимонный сок и растительные масла, обогащают мясо соединениями, способными бороться с развитием клеточных мутаций и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, пишет Медикфорум.

При этом маринад не окажет данного воздействия, если мясо изначально было плохого качества.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как правильно приготовить шашлык.