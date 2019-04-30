Пензенская область потратит на расселение аварийного жилья более 2,5 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

Власти Пензенской области намерены расселить граждан из 142 аварийных домов по областной программе до 2025 года, сообщает ТАСС.

Финансирование оценивается в 2,6 млрд рублей. Такое заявление сделал глава региона Иван Белозерцев на сессии Заксобрания. В программу включили жилые дома, которые признали аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в новую программу по переселению из аварийного жилья в Татарстане включили 86 домов. Такое заявление на заседании Госсовета РТ сделал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Ранее «Реальное время» писало, что по завершившейся в 2018 году аналогичной программе было расселено 89 домов.

