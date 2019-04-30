Пензенская область потратит на расселение аварийного жилья более 2,5 млрд рублей
Власти Пензенской области намерены расселить граждан из 142 аварийных домов по областной программе до 2025 года, сообщает ТАСС.
Финансирование оценивается в 2,6 млрд рублей. Такое заявление сделал глава региона Иван Белозерцев на сессии Заксобрания. В программу включили жилые дома, которые признали аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в новую программу по переселению из аварийного жилья в Татарстане включили 86 домов. Такое заявление на заседании Госсовета РТ сделал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Ранее «Реальное время» писало, что по завершившейся в 2018 году аналогичной программе было расселено 89 домов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым