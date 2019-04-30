Стадион «Мордовия Арена» официально получил право принимать матчи уровня РПЛ
Саранский стадион «Мордовия Арена» получил от Российского футбольного союза (РФС) сертификат соответствия высшей категории требований.
Эксперты комиссии РФС по сертификации стадионов провели инспекцию, в рамках которой проверили документацию, оценили работу всех инженерных систем и проверили системы безопасности.
Согласно итоговому заключению, «Мордовия Арена» официально получила право принимать у себя матчи уровня Российской премьер-лиги (РПЛ), рассказали в пресс-службе управляющей компании стадиона «Спорт-Инжиниринг».
Напомним, ранее сообщалось, что финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре.СпортФутбол
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