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Стадион «Мордовия Арена» официально получил право принимать матчи уровня РПЛ

10:13, 30.04.2019
Стадион «Мордовия Арена» официально получил право принимать матчи уровня РПЛ
Фото: fc-mordovia.ru

Саранский стадион «Мордовия Арена» получил от Российского футбольного союза (РФС) сертификат соответствия высшей категории требований.

Эксперты комиссии РФС по сертификации стадионов провели инспекцию, в рамках которой проверили документацию, оценили работу всех инженерных систем и проверили системы безопасности.

Согласно итоговому заключению, «Мордовия Арена» официально получила право принимать у себя матчи уровня Российской премьер-лиги (РПЛ), рассказали в пресс-службе управляющей компании стадиона «Спорт-Инжиниринг».

Напомним, ранее сообщалось, что финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре.

СпортФутбол
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