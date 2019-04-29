«Чистая» российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

Сегодня нефть из России, соответствующая техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начала поступать на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.



«Как планировалось, по состоянию на 12.00 29 апреля 2019 года нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба», — цитирует Джуса «Интерфакс».



Напомним, что Белоруссии пришлось приостановить транзит российской нефти на своем участке нефтепровода «Дружба». Причиной послужило загрязнение сырья на стороне РФ.



Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти.

