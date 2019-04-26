Татарстан в этом году получит почти 1,5 млрд рублей на возмещение затрат ОЭЗ «Алабуга»

В 2018 году Татарстан получит из федерального бюджета почти 1,5 млрд рублей на возмещение затрат особой экономической зоны «Алабуга».

Республика уже получила 582 млн рублей. До конца года планируется получить еще 886 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

В 2018 году на возмещение затрат ОЭЗ Татарстан получил 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году в особой экономической зоне «Алабуга» собираются открыть пять новых производств с инвестициями в размере 7 млрд рублей.