Информация о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности

ПАО «Казаньоргсинтез» совместно с Администрацией Кировского и Московского районов г. Казань информирует о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по проекту «Модернизация реактора «В» с оснащением его системой рекуперации» на Заводе ПППНД на территории основной промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез».

Краткие сведения о намечаемой деятельности. Целью намечаемой хозяйственной деятельности является оснащение реактора «В» системой рекуперации для сбора и возврата сбросных газов реакторов «В» обратно в процесс. В результате регенерации образуются очищенный газ и углеводородный конденсат. Очищенный газ возвращается в реакторный блок в качестве транспортирующего газа в систему выгрузки порошка полиэтилена из реакторов «В». Углеводородный конденсат, образующийся после второй ступени компрессора, возвращается посредством насосов в реактор «В» для повторного использования или в цех №762 на реализацию.

Генеральный заказчик (Компания): ПАО «Казаньоргсинтез». Адрес: Россия, 420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101, тел.: +7 (843) 533-98-64.

Проектировщик (разработчик ПД и ОВОС): ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВО КНИТУ. Адрес: Россия, 420032, г. Казань, ул. Димитрова, д.11, тел.: +7(843) 554-76-21.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Кировского и Московского районов г. Казань.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:

апрель — октябрь 2019 г.

Общественные обсуждения проводятся в 2 этапа:

Этап 1. Общественные обсуждения проекта Технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС.

Этап 2. Общественные обсуждения материалов ОВОС.

Форма общественных обсуждений (этап 1): регистрация мнения общественности в письменном виде в общественных приемных и общественные слушания.

В общественных приемных на этапе 1 будет представлен на бумажном носителе проект ТЗ на проведение ОВОС, а также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности. Дата проведения общественных обсуждений по 1 этапу — 30.05.2019 г. Место проведения общественных слушаний: Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова, по адресу Гудованцева, д. 23, г. Казань.

Форма общественных обсуждений (этап 2): регистрация мнения общественности в письменном виде в общественных приемных и общественные слушания.

В общественных приемных на этапе 2 будут представлены на бумажном носителе материалы ОВОС, резюме нетехнического характера, а также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности и утвержденное ТЗ на разработку ОВОС.

По итогам этапа 2 общественных обсуждений материалы ОВОС могут быть откорректированы по поступившим замечаниям и комментариям. Дата проведения общественных обсуждений по 2 этапу — 22.08.2019 г.

Место проведения общественных слушаний:

Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова, по адресу Гудованцева, д. 23, г. Казань,

Сообщаем о размещении проекта ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по «Модернизация реактора «В» с оснащением его системой рекуперации» на Заводе ПППНД на территории основной промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез» на интернет-сайте ПАО «Казаньоргсинтез» (https://www.kazanorgsintez.ru/promyshlennaya-bezopasnost/ecologia.php) и на бумажном носителе проект ТЗ на проведение ОВОС, а также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности размещены на 1 этаже в корпусе 1001 ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу г. Казань, ул. Беломорская, 101.

Комментарии и предложения к ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду прошу направлять в ПАО «Казаньоргсинтез» на электронную почту ecologia@kos.ru по адресу: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, дом 101 или по телефонам:

— 8 (843) 533-93-88 — отдел по экологии ПАО «Казаньоргсинтез».

— 8 (843) 533-98-64 — заместитель главного инженера завода ПППНД.

— в журналах для регистрации замечаний и предложений общественности.

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