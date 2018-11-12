Участники заседания Группы «Россия — Исламский мир» приняли резолюцию

В Махачкале завершилось IV заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», участники которого приняли соответствующую резолюцию.

В тексте резолюции говорится, что в условиях высокой степени напряженности в мировых делах взаимодействие России и исламского мира приобретает новое звучание. При этом создание условий для конструктивного диалога и эффективного сотрудничества становится необходимостью.



Также отмечается, что участники заседания единодушно поддержали предложение президента Республики Татарстан и председателя заседания Группы Рустама Минниханова о создании совместной российско-мусульманской «Академии будущих лидеров».

«Этот проект имеет большое значение для стабилизации ситуации не только в регионе Ближнего Востока, но и в целом для снижения напряженности в международных делах» — приводит фрагмент резолюции пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Дагестан для проведения в качестве председателя IV заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

