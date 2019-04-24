За последние шесть лет средняя зарплата врачей выросла на 120%

По итогам 2018 года средняя заработная плата врача в России составила 75 тыс. рублей.

Это на 120% больше по сравнению с 2012 годом, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

По ее словам, у среднего медицинского персонала зарплата выросла на 92%, до почти 37 тыс. рублей, зарплата младшего персонала увеличилась на 227%, до 34,3 тыс. рублей, передает ТАСС.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что с 2014 года средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5—2 раза.

В ведомстве уточнили, что зарплата медработников может отличаться в зависимости от места работы, уровня оказания помощи и других факторов. Также на оклад конкретного работника влияет его квалификация, сложность выполняемой работы и так далее.