В Казани чиновница казначейства объяснила суду разницу в доходах и расходах на 10 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Накануне в Советском райсуде Казани представитель прокуратуры Татарстана Роберт Валитов просил забрать трехкомнатную квартиру и стояночное место у начальника отдела Управления федерального казначейства по РТ Олеси Алексеевой и обратить это имущество в доход государства.



По мнению прокурора республики, денег на эти дорогие покупки в 9,6 млн рублей у Алексеевой в 2013 году не было, а представленные ею в декларации ссылки на личные доходы, накопления, помощь родителей и заем подруги не подтвердились в ходе проверок.

Алексеева представила суду новую версию происхождения этих средств — получила деньги от не нуждающегося в деньгах знакомого, и вот уже 6 лет он не требует долг назад. Адвокат ответчицы представил суду протокол допроса этого свидетеля у нотариуса, сообщив, что сам свидетель на суд не смог прийти — отправился в командировку.

Из оглашенных показаний таинственного свидетеля-благодетеля следовало: версию Алексеевой он подтверждает — заработал в 2012 году более 44 млн рублей, из которых 9,6 млн рублей отдал этой знакомой «на улучшение жилищных условий».

Защита пыталась убедить суд, что сама антикоррупционная проверка в отношении ответчицы была проведена с нарушениями закона.