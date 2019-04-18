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В Казани уменьшили предельно допустимую площадь садовых домов

11:52, 18.04.2019
В Казани уменьшили предельно допустимую площадь садовых домов
Фото: pxhere.com

Депутаты Казгорудмы приняли решение об урезании предельно допустимой площади садовых домов — со 100 до 50 квадратных метров.

Решение, принятое сегодня на 33-й сессии гордумы, связано с протестом, внесенным прокуратурой в феврале 2019 года на положения Правил землепользования и застройки Правил землепользования города Казани, в котором надзорный орган требует привести их в соответствие с последними изменениями федерального законодательства.

Вследствие этого исполкому Казани дано поручение подготовить и внести на рассмотрение Казанской городской думы проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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