В Казани уменьшили предельно допустимую площадь садовых домов

Депутаты Казгорудмы приняли решение об урезании предельно допустимой площади садовых домов — со 100 до 50 квадратных метров.

Решение, принятое сегодня на 33-й сессии гордумы, связано с протестом, внесенным прокуратурой в феврале 2019 года на положения Правил землепользования и застройки Правил землепользования города Казани, в котором надзорный орган требует привести их в соответствие с последними изменениями федерального законодательства.

Вследствие этого исполкому Казани дано поручение подготовить и внести на рассмотрение Казанской городской думы проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.