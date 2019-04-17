Новости происшествий

08:40 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ: сотрудники Нотр-Дама вызвали пожарных только спустя 23 минуты после возгорания

08:13, 17.04.2019
СМИ: сотрудники Нотр-Дама вызвали пожарных только спустя 23 минуты после возгорания
Фото: скриншот

Сотрудники собора Парижской Богоматери вызвали пожарных только спустя 23 минуты после возгорания.

Как сообщает BuzzFeed, пожарная сигнализация сработала в 18:20 (17:20 мск), а звонок поступил спасателям в 18:43. В этот промежуток сотрудники собора пытались сами найти источник возгорания. После повторного срабатывания сигнализации стало ясно, что горит чердак.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. В качестве основной версии пожара рассматривается непредумышленное возгорание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери потребуется 5 лет. Он подчеркнул, что после ремонта собор станет еще красивее.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров