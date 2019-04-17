СМИ: сотрудники Нотр-Дама вызвали пожарных только спустя 23 минуты после возгорания
Сотрудники собора Парижской Богоматери вызвали пожарных только спустя 23 минуты после возгорания.
Как сообщает BuzzFeed, пожарная сигнализация сработала в 18:20 (17:20 мск), а звонок поступил спасателям в 18:43. В этот промежуток сотрудники собора пытались сами найти источник возгорания. После повторного срабатывания сигнализации стало ясно, что горит чердак.
Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. В качестве основной версии пожара рассматривается непредумышленное возгорание.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери потребуется 5 лет. Он подчеркнул, что после ремонта собор станет еще красивее.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым