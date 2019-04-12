Игроки «Крыльев Советов» на матч с «Рубином» выйдут в футболках, посвященных Дню космонавтики

Сегодня на «Самара Арене» перед матчем «Крыльев» с казанским «Рубином» в честь международного Дня космонавтики проведут ряд мероприятий, об этом сообщает официальный сайт самарцев. В частности, команды выйдут на игру в футболках, приуроченных к этой дате (но играть будут в обычной форме), а стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского государственного технического университета.

Напомним, матч между самарской и казанской командой пройдет сегодня, 12 апреля, и начнется в 18.30 по московскому времени. Организаторы ожидают на матче около 15 тысяч зрителей.

День космонавтики отмечается сегодня, 12 апреля. Именно в этот день 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе.