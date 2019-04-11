Президент «Ак Барса»: «Билялетдинов просил об отставке месяц назад, мы просили его не уходить»

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал уход Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера казанского клуба:

— Мы с громадным сожалением отнеслись к решению Зинэтулы Хайдяровича. Просьба об отставке на имя президента клуба поступила месяц назад, мы предложили тренеру не торопиться с решением, подождать, когда улягутся эмоции и просили продолжить работу с клубом.

Сегодня мы с Зинэтулой Хайдяровичем встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, на этой встрече Зинэтула Хайдярович подтвердил свое желание покинуть пост главного тренера «Ак Барса». Рустам Нургалиевич и клуб с большим уважением относятся к решению тренера, мы искренне благодарим Зинэтулу Хайдяровича за его огромный вклад в становление «Ак Барса» как сильнейшего клуба страны, завоеванные трофеи и титулы и долгие годы работы на благо хоккея Татарстана. Его имя золотыми буквами навсегда вписано в великую историю «Ак Барса».

При этом Билялетдинов остается в системе клуба на должности почетного президента Академии хоккея «Ак Барс» имени Ю.И. Моисеева, — приводит слова Маганова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что сегодня стало известно, что Зинэтула Хайдарович покидает казанский «Ак Барс», в котором он работал с 2004 по 2011 годы и с 2014-го по 2019-й. Команда под его руководством четыре раза становилась чемпионом страны (2006, 2009, 2010, 2018). В минувшем сезоне «Ак Барс» выбыл в первом круге плей-офф КХЛ, проиграв 0-4 в серии омскому «Авангарду».



Ранее Билялетдинов прокомментировал свое решение.

