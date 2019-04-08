В Казани повторно стартовал суд над экс-капитаном «Рубина» по делу финансовой пирамиды «Рост»

В Вахитовском райсуде Казани вторично стартовал уголовный процесс по делу КПК «Рост» — финансовой пирамиды, в создании которой обвиняются семеро жителей Казани, в том числе экс-капитан футбольной команды «Рубин» Сергей Харламов.

В связи с болезнью и заменой судьи Юрия Арсенюка дело с самого начала рассматривает председательствующий судья Лилия Галимова. Первое заседание по делу было назначено на 22 октября 2018 года, но процесс многократно откладывался.

Сегодня подсудимый Андрей Макаров заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, обосновав его тем, что есть необходимость объединения связанных с «Ростом» уголовных дел, возбужденных в других регионах Российской Федерации.

Подробности — в сегодняшнем материале «Реального времени».