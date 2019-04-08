Ученые назвали продукт, замедляющий старение мозга

Рыба способна значительно замедлить старение мозга. Об этом заявили ученые из медицинского центра Чикаго.

Специалисты изучили мозг нескольких мертвых людей. Они обнаружили амилоидные бляшки, являющиеся признаками болезни Альцгеймера. После был изучен рацион этих людей.

В результате ученые сделали вывод, что употребление рыбы в пищу не реже одного раза в неделю способствует снижению риска развития признаков болезни Альцгеймера, публикует исследование портал Politeka.

Отмечается, что у людей, предпочитающих морепродукты, появляется некий защитный механизм, приостанавливающий развитие когнитивных нарушений и деменции.

Напомним, ранее медики назвали пять продуктов, помогающих снизить давление.