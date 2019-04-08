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За год власти Казани разрешили ввод 67 многоквартирных домов

08:31, 08.04.2019
За год власти Казани разрешили ввод 67 многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В 2018 году в Казани разрешения на ввод в эксплуатацию получили 67 многоквартирных домов. Их площадь составила 692,4 тыс. кв. м.

При этом всего в городе за прошедший год введено в эксплуатацию более 800 тыс. кв.м жилья, рассказал сегодня на «деловом понедельнике» начальник Управления градостроительных разрешений исполкома Наиль Галеев.

По его словам, за прошедший год в городе разрешения на ввод получили также 138 объектов гражданского назначения, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее уже сообщалось, что в 2018 году в Казани был перевыполнен план по вводу в эксплуатацию жилья. Столица Татарстана стала лидером ПФО по этому показателю.

Недвижимость Татарстан
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