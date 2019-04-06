Роскомнадзор пресек незаконную продажу более 27 тысяч SIM-карт

В январе — марте этого года Роскомнадзор совместно с МВД предотвратил нелегальную продажу более 27,2 тысячи SIM-карт, сообщается на официальном портале Роскомнадзора.

Все незаконно распространяемые SIM-карты изъяли. Большая часть из них (13,2 тысячи) принадлежали ПАО «ВымпелКом».

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте. В системе будут содержаться сведения об абоненте — физлице и о пользователях услугами связи абонента — юрлица, ИП либо физлица. Пользователями системы станут ЦБ РФ, банки, операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации.