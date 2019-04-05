Медведев заявил о стабилизации цен на бензин в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в первом и втором кварталах этого года цены на бензин и дизельное топливо в стране остаются стабильными.

«Нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения цен. И во втором квартале эти обязательства сейчас фиксируются», — сказал Медведев, отметив, что ситуацию контролирует ФАС и Минэнерго.

Премьер-министр РФ добавил, что в результате сельхозпроизводители смогут провести посевную кампанию без сбоев, что позволяет рассчитывать на хороший урожай, передает «РИА Новости».

Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что нефтяные компании подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. Оно будет действовать до июля.

