«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 2:4

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в четвертой игре финальной серии Восточной конференции КХЛ.

Матч прошел в Уфе и завершился со счетом 2:4. В составе «Салавата» отличились Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков. У соперника шайбы забросили Сергей Шумаков, Денис Зернов и дважды Илья Михеев.

Счет в серии стал 1:3 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет 6 апреля в Балашихе.



Напомним, в третьем матче «Салават» обыграл «Авангард» со счетом 5:1.