«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» со счетом 5:1
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в третьей игре финальной серии Восточной конференции КХЛ.
Матч прошел в Уфе и завершился со счетом 5:1. Счет в серии стал 1:2.
В составе «Салавата Юлаева» отличились Артем Сергеев, Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Петр Хохряков. У «Авангарда» шайбу забросил Денис Зернов.
Напомним, что в двух предыдущих играх серии «Салават» уступил «Авангарду».СпортХоккей Башкортостан
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