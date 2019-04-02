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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» со счетом 5:1

19:41, 02.04.2019
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» со счетом 5:1
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в третьей игре финальной серии Восточной конференции КХЛ.

Матч прошел в Уфе и завершился со счетом 5:1. Счет в серии стал 1:2.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Артем Сергеев, Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Петр Хохряков. У «Авангарда» шайбу забросил Денис Зернов.

Напомним, что в двух предыдущих играх серии «Салават» уступил «Авангарду».

СпортХоккей Башкортостан
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