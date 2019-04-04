Анатолий Голышев подписал с «Автомобилистом» контракт на четыре сезона

Нападающий Анатолий Голышев подписал с «Автомобилистом» из Екатеринбурга контракт на четыре сезона, сообщает официальный сайт команды.



Анатолий родился 14 февраля 1995 года в Перми, воспитанник «Молота» и «Спартаковца» (Екатеринбург). С 2012 года нападающий выступал за молодежную команду «Авто», всего сыграл в МХЛ 84 матча, набрав 93 (37+56) очка. С 2013-го Анатолий начал привлекаться к играм основной команды, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста».

Всего в КХЛ Голышев сыграл 307 матчей, в которых набрал 167 (86+81) очков. В прошедшем сезоне набрал 45 (21+24) очков в 63 играх.



Права на Голышева в Национальной хоккейной лиге принадлежат «Нью-Йорк Айлендерс», выбравшему его на драфте 2016 года. Выступал за сборную России на Евротуре. Обладатель Кубка Карьяла 2016, победитель Шведских Игр 2017. Выступал за юниорские сборные России U17, U18. Серебряный призер молодежного чемпионата мира — 2015. Победитель «Турнира четырех наций» 2014 г.

Напомним, что «Автомобилист» в текущем сезоне стал первым в регулярном чемпионате в Восточной конференции, но во втором раунде уступил в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1-4.