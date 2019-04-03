Путин принял участие в открытии завода Mercedes-Benz в Подмосковье
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии первого завода Mercedes-Benz в Московской области.
Завод немецкого автоконцерна Daimler AG появился в Подмосковье. Помимо президента России, в церемонии открытия участвовали председатель правления Daimler AG Дитер Цетше, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам главы государства, власти и в будущем намерены поддерживать такие проекты.
В ходе посещения предприятия Путин оставил свой автограф на капоте одного из автомобилей, передает «Интерфакс».
Напомним, что строительство завода по производству автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» началось в июне 2017 года.
В январе этого года Mercedes-Benz временно приостанавливал сборку фургонов в Нижнем Новгороде из-за отсутствия комплектующих.ПромышленностьМашиностроение
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