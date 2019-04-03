Путин принял участие в открытии завода Mercedes-Benz в Подмосковье

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии первого завода Mercedes-Benz в Московской области.

Завод немецкого автоконцерна Daimler AG появился в Подмосковье. Помимо президента России, в церемонии открытия участвовали председатель правления Daimler AG Дитер Цетше, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы государства, власти и в будущем намерены поддерживать такие проекты.

В ходе посещения предприятия Путин оставил свой автограф на капоте одного из автомобилей, передает «Интерфакс».

Напомним, что строительство завода по производству автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» началось в июне 2017 года.

В январе этого года Mercedes-Benz временно приостанавливал сборку фургонов в Нижнем Новгороде из-за отсутствия комплектующих.