Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.

«Мы работаем над решением и надеемся, что сможем возобновить производство как можно скорее», — сообщили в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС». О каких именно комплектующих идет речь, там не уточнили.



Представитель ГАЗа рассказал, что на время временной приостановки производства сотрудники будут в оплачиваемом отпуске, передает РБК.



Ранее сообщалось, что американская компания Ford собирается закрыть заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, где производят Ford Focus, Ford Fiesta, Ford EcoSport и Ford Mondeo.