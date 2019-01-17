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Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

22:28, 17.01.2019 17
Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде
Фото: ru.wikipedia.org / M 93

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.

«Мы работаем над решением и надеемся, что сможем возобновить производство как можно скорее», — сообщили в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС». О каких именно комплектующих идет речь, там не уточнили.

Представитель ГАЗа рассказал, что на время временной приостановки производства сотрудники будут в оплачиваемом отпуске, передает РБК.

Ранее сообщалось, что американская компания Ford собирается закрыть заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, где производят Ford Focus, Ford Fiesta, Ford EcoSport и Ford Mondeo.

ПромышленностьМашиностроение
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