«Ростелеком» — «Для своих»: еще больше цифровых сервисов со скидкой

«Ростелеком» приглашает абонентов компании присоединиться к весенней акции «Для своих». Оператор предлагает в дополнение к ранее подключенным сервисам активировать «Интерактивное ТВ», видеонаблюдение, мобильную связь или воспользоваться образовательным ресурсом «Лицей Плюс ЕГЭ» по специальной цене — 199 рублей в месяц за услугу.

Пользователи интернета дополнительно могут подключить 129 телеканалов «Интерактивного ТВ», в том числе из пакета «Кино». В рамках предложения «Для своих» абоненты также могут воспользоваться мультимедийным сервисом Wink и смотреть телепрограммы и новинки мирового кинопроката на смартфоне, планшете, Smart TV и компьютере.

«В рамках акции «Для своих» абоненты могут протестировать цифровые сервисы компании, подключив их по выгодным ценам. Пользователи интернета, например, получат массу ярких впечатлений с «Интерактивным ТВ». А тем, кто планирует отдых на даче или на море в майские праздники, контролировать происходящее в квартире поможет видеонаблюдение», — рассказал директор по работе с массовым сегментом филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Илья Вышинский.

Клиенты компании также могут воспользоваться новым образовательным сервисом — «Лицей Плюс ЕГЭ». Акционное предложение включает доступ к онлайн-курсам на сайте foxford.ru, интерактивному тренажеру на сайте examer.ru, профориентационные тесты, один вариант ЕГЭ по выбранному предмету ежемесячно и проверку ответов на задания.

Предложение «Для своих» действует до 31 мая 2019 года. Для новых абонентов компании в рамках акции предусмотрены бесплатные опции в дополнение к обычным тарифам.

Узнать подробную информацию об акции и оставить заявку на подключение цифровых сервисов можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте компании.





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