Власти Перми смогли продать «Горьковские бани» за 44,7 млн рублей

Мэрия Перми смогла реализовать «Горьковские бани» по стартовой цене в 44,7 млн рублей. Покупателем выступила местный предприниматель Екатерина Шубодерова.

Городские власти уже трижды пытались продать имущественный комплекс из здания и земли под ним, пишет properm.ru. Однако на торги не заявлялся ни один участник.

Площадь самих бань составляет 1,7 тыс. кв.м, участка — 2,3 тыс. кв.м.

В марте 2013 года бывший арендатор ООО «ПТДН-Траст» закрыл комплекс из-за долгов по аренде. Бани передали муниципалитету. В 2016 году пермская мэрия заявляла, что намерена сохранить «Горьковские бани» и сдать их в аренду снова. Позже, из-за полуразрушенного состояния здания (по разным оценкам, на восстановление может понадобиться от 50 до 100 млн рублей), его решили продать.