У Ульяновской области появятся три логистических хаба за рубежом

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что три логистических хаба создадут на территории Восточной Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, чтобы продвигать продукцию Ульяновской области на мировой рынок, сообщает ТАСС.

В Восточной Европе место под подобный хаб уже определено, это будет Прага. Губернатор отметил, что необходимо сделать Ульяновскую область центром торговли.

Напомним, ранее сообщалось, что на авиационном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске после срыва госзаказа создано «ручное управление» в виде специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, предприятие, производящее военно-транспортные самолеты Ил-476, в 2018 году сорвало гособоронзаказ по выпуску трех самолетов. Борисов уточнил, что «ручное управление» предполагает совместные совещания «практически ежемесячно» с участием двух замминистров. Они будут отслеживать ход подготовки, производства и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.