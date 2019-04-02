Козак в Челнах проведет заседание по подготовке празднования 50-летия КАМАЗа

Вице-премьер Дмитрий Козак 10 апреля приедет с рабочей поездкой в Татарстан.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя политика, он проведет в Набережных Челнах заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 50-летия КАМАЗа.



Сама компания планирует отметить юбилей в декабре 2019 года.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о планах открыть в Набережных Челнах крупнейший в Поволжье технический университет к 60-летию КАМАЗа.