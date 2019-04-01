«ВКонтакте» запустила сервис для майнинга внутренней валюты

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для майнинга внутренней валюты VK Coin.

Получать валюту можно с помощью специального сервиса на платформе VK Apps. Ее можно будет перевести другим игрокам, а также потратить на «ускорения», что бы получать коины автоматически. Также валютой можно пополнять баланс сообщества.

Напомним, СМИ на той неделе сообщили, что «ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту. Предполагалось, что будут созданы индивидуальные накопительные счета для всех пользователей. Получить криптовалюту можно будет за время, проведенное в соцсети, и активность. Кроме того, появится возможность ее накопления, а также передачи и обмена на материальные товары и конвертирования через VK Pay.