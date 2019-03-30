Козак: правительство стимулирует переговоры по продаже заводов Ford
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство не занимается плотно вуопросом продажи заводов Ford Sollers во Всеволжске, Набережных Челнах и Елабуге. Тем не менее власти помогают в переговорах.
«Мы стимулируем коммерческие переговоры. Но не больше», — заявил зампред российского правительства Reuters на Красноярском экономическом форуме.
Он подтвердил, что Ford собирается продать предприятия и ведет соответствующие переговоры. В кабмине следят за этими переговорами.
Напомним, что Ford собирается закрыть заводы в Челнах и Всеволжске, а также завод двигателей в Елабуге. Компания планирует оставить еще одно предприятие в Елабуге, которое продолжит выпуск коммерческого Ford Transit, пользующегося в стране достаточным спросом.ОбществоВластьПромышленность Татарстан
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