Козак: правительство стимулирует переговоры по продаже заводов Ford

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство не занимается плотно вуопросом продажи заводов Ford Sollers во Всеволжске, Набережных Челнах и Елабуге. Тем не менее власти помогают в переговорах.

«Мы стимулируем коммерческие переговоры. Но не больше», — заявил зампред российского правительства Reuters на Красноярском экономическом форуме.

Он подтвердил, что Ford собирается продать предприятия и ведет соответствующие переговоры. В кабмине следят за этими переговорами.

Напомним, что Ford собирается закрыть заводы в Челнах и Всеволжске, а также завод двигателей в Елабуге. Компания планирует оставить еще одно предприятие в Елабуге, которое продолжит выпуск коммерческого Ford Transit, пользующегося в стране достаточным спросом.