В Госжилфонде РТ прокомментировали приостановление перехода на договор займа

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В Госжилфонде при президенте РТ объяснили приостановление перехода на договор займа для участников программы социальной ипотеки, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Вступает в силу Федеральный закон 37-ФЗ. По данному закону, организации, чья деятельность по предоставлению займов не контролируется Банком России, исключаются из перечня учреждений, имеющих право выдавать денежные займы под реализацию средств материнского капитала», — сказал исполняющий обязанности руководителя пресс-службы ГЖФ РТ Надил Гимадетдинов.

В связи с этим, как он отметил, Госжилфонд прекращает выдачу денежных займов участникам жилищных программ.