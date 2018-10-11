«ФОН-Ривьера» продала нежилое помещение в Казани площадью почти 1000 кв. м за 29 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ФОН-Ривьера» сообщил о продаже на торгах нежилого помещения в Казани.

Площадь составила почти 1000 кв. м. Лот был отдан почти в два раза дешевле — за 29 млн рублей. Изначальная цена была 48,4 млн рублей. Данные опубликовал управляющий в едином реестре банкротств.

Лучшее предложение поступило от Фираи Сиразовой.

Ранее стало известно, что права «Фон-Ривьеры» на 75 квартир в Челнах подешевели с 156 до 140,5 млн рублей.