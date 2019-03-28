Конкурсный управляющий «ФОНа» не смог продать участок в Буинском районе Татарстана

Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» Айрат Харисов сообщил о результатах проведения торгов по продаже имущества ЗАО «ФОН». Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги был выставлен земельный участок площадью более 172 тысяч квадратных метров в Буинском районе Татарстана. Разрешенное использование — для строительства кирпичного завода. Торги признаны несостоявшимися, так как не было допущено ни одной заявки на участие.

Напомним, ранее финансовый управляющий бывшего главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады Владимир Белов сообщил, что торги по реализации имущества должника признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Об этом говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Речь идет о 100%-х долях в уставном капитале ООО «Жилой комплекс «Яшьлек-2» и ЗАО «ФОН».