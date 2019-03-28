В Саратовской области заступила на боевое дежурство радиолокационная станция «Небо-У»

В Саратовской области заступила на боевое дежурство модернизированная радиолокационная станция «Небо-У».

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) уточнили, что станция предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения различных воздушных от самолетов до крылатых и управляемых ракет

Кроме того, она позволяет определить государственную принадлежность воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех. РЛС может работать в автоматическом режиме, передает «РИА Новости».

Напомним, что в 2019 году в Мордовии начнет нести полноценное боевое дежурство новая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения «Контейнер». Она позволяет обнаруживать воздушные цели в секторе 240 градусов и на удалении более 2,5 тыс. км.