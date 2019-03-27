ФК «Уфа» объявит имя нового главного тренера сегодня вечером

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал отставку Дмитрия Кириченко с поста главного тренера:

— Решение об отставке Дмитрия Сергеевича далось непросто. Оно не эмоциональное, выверенное. Мы расстаемся с Кириченко в добрых отношениях, мы много общались, прежде чем принять решение об отставке. Мы также приобрели опыт, как и тренер. Но двигаемся дальше. Наш клуб — проверенный боец во всех аспектах футбольной жизни. Я уверен, что выберемся из сложной ситуации.

— Можете подтвердить информацию, что Вадим Евсеев возглавит «Уфу»?

— Подтвердить не могу. Сегодня вечером около 20.00 по московскому времени мы объявим команде о всех назначениях в тренерском штабе. Давайте дождемся этого времени. В жизни всякое может произойти.

— Какие требования будут к новому главному тренеру?

— Наш клуб давно уже выбрал систему развития, в каком направлении мы должны двигаться в реалиях современного футбола. Здесь много факторов учитывается, не только результат. Это, например, и развитие игроков, которых можно продать, тем самым пополнив бюджет клуба. То же можно говорить и о тренерских кадрах. Мы доверяем молодым и амбициозным специалистам. Думаю, что продолжим развитие в этом же направлении.

Но, естественно, все руководители хотят от тренера результата. И у нового тренера «Уфы» задача будет очень непростая. Но мы верим, что вместе преодолеем все трудности, — заявил Газизов.

Напомним, что ФК «Уфа» сегодня объявил об отставке Дмитрия Кириченко. Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев.

ФК «Уфа» после 20 туров находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

