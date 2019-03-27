Ученые: новые нейроны в мозге человека образуются до глубокой старости

Фото: CSIC / Nature

Исследователи Мадридского автономного университета обнаружили, что мозг человека продолжает формировать нейроны до глубокой старости. Мария Ллоренс-Мартин и ее коллеги нашли новые клетки в гиппокампе 97-летнего старика.

Ученые культивировали «в пробирке» образцы здоровой нервной ткани гиппокампа, полученной от тринадцати умерших доноров в возрасте от 43 до 87 лет. Согласно статье в Nature Medicine, новые нейроны образовывались во всех образцах. Однако скорость формирования клеток с возрастом все же падала.

Потом биологи из Мадридского университета попытались культивировать новые клетки на образцах мозга страдающих болезнью Альцгеймера пациентов в возрасте от 52 до 97 лет. В них также начали формироваться нейроны. Ученые особо отметили, что новые клетки стали формироваться и у 97-летнего пациента.

В то же время исследование показало, что темпы появления новых клеток у людей, подверженных болезни Альцгеймера или иным нейродегенеративным процессам, все равно оставались ниже. Даже на ранних стадиях болезни они составили от половины до 2/3 от уровня, характерного для здорового мозга.

Ранее ученым из Казанского федерального университета (КФУ) удалось связать живые нейроны головного мозга «искусственными синапсами» — мемристорами.



